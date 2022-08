Balbach löst von Bieberstein an Lions-Spitze ab

Past President Ulrich Marschall von Bieberstein (links) übergibt das Amt an Präsident Markus Balbach. Foto: Mika Beuster

WEILBURG/WEILMÜNSTER - Weilburg/Weilmünster (brm). Der Weilburger Lions-Club hat einen neuen Präsidenten: Markus Balbach hat das Amt von Past-President Ulrich Marschall von Bieberstein übernommen. In die Amtszeit von Biebersteins fiel unter anderem die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Service-Clubs in Weilburg. Auch wurden trotz Corona-Zeiten Spenden gesammelt, die für gute Zwecke in der Region gespendet wurden, etwa für die Musikschule Oberlahn aber auch für Flutopfer in der Eifel-Region. Außerdem wurde eine Parkbank im Stadtwald Weilburg errichtet. Von Bieberstein dankte bei einer Abschiedsfeier den Club-Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

"Mit großer Hoffnung starten die Mitglieder und auch Partner und Freunde des Lions Club in das neue Lionsjahr 2022 und 2023", sagt der neue Präsident Balbach.

Jedes Jahr wechselt das Amt im Service-Club, von Bieberstein bleibt als "Past Präsident" ein weiteres Jahr im Vorstand des Lions Club.

"Standen seit 2020 die Jahre doch sehr unter dem Einfluss der Coronapandemie mit allen den damit verbundenen Einschränkungen, so können wir aktuell wieder in ein fast normaleres Clubleben eintreten", sagt Balbach.

Der wichtigste Bestandteil von Lions Clubs bestehe darin, dass man ehrenamtlich dort, wo Unterstützung gebraucht wird, helfe. "In der Nachbarschaft nebenan oder auch weltweit. Seit über 100 Jahren zeigen Lions bürgerschaftliches Engagement für den Dienst an der Gemeinschaft und Hilfe für Menschen in Not", sagt Balbach weiter. Allein in Deutschland engagieren sich in etwa 1580 Clubs rund 52 000 Frauen und Männer.

"Wir sind ein recht kleiner Club von diesen 1580 und konnten aber in diesem Jahr 2022 unser 50-jähriges Jubiläum feiern. Grundlage für solch ein langes Bestehen sind gemeinsame Werte wie beispielsweise Menschlichkeit, Freundschaft, Wahrhaftigkeit, Bewusstsein und gesellschaftliche Verantwortung. Das liest sich recht einfach, allerdings sind diese Grundlagen nicht immer selbstverständlich und nicht immer einfach in der Praxis umsetzbar", sagt der Lions-Präsident. "Ein wenig dabei hilft es, wenn sich Menschen auf Augenhöhe treffen. Deshalb werde ich grundsätzlich versuchen, mein Motto ,Begegnungen auf Augenhöhe', umzusetzen."