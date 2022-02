Baucontainer als Auslöser: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Ein 57-jähriger Mann aus Villmar soll einem Anwohner mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Symbolfoto: Christian Keller

WEILBURG/VILLMAR - Ein langjähriger Nachbarschaftsstreit in Villmar ist eskaliert und hat vor dem Amtsgericht in Weilburg ein vorläufiges Ende gefunden. In zwei Fällen soll laut Anklageschrift ein 57-jähriger Mann einen fünf Jahre älteren Anwohner körperlich angegriffen und dabei verletzt haben.

Der Auslöser des Streits liegt im Jahr 2017, als der Angeklagte an seinem Haus einen Anbau errichtet hatte. Für diesen Zeitraum orderte er einen Container für Bauschutt an, von dem sich sein Nachbar, der rund 20 Meter entfernt wohnt, gestört fühlte. Aus Sicht des Geschädigten habe der 57-Jährige die Genehmigung zur Aufstellung des Containers nur erhalten, weil er der Gemeinde mitgeteilt habe, dass die Nachbarschaft informiert sei. Allerdings habe weder der Kläger selbst noch seine Lebensgefährtin von dem Vorhaben etwas gewusst.

Frau des Geschädigten soll Vorfälle beobachtet haben

Anschließend spitzte sich das Verhältnis der beiden Villmarer, die einst gemeinsam Karate ausübten, zu. Unter anderem sei der Angeklagte mehrfach mit seinem Fahrrad absichtlich nur wenige Zentimeter an seinem Nachbarn vorbeigefahren. So auch am 4. Februar 2021, als es zum ersten Vorfall kam: Nach eigener Aussage habe der 62-Jährige den Angeklagten lautstark auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Daraufhin sei dieser mit seinem Fahrrad umgekehrt und habe umgehend mit der Faust zugeschlagen. Die Frau des Klägers sei während des Vorfalls in unmittelbarer Nähe gewesen und habe die Auseinandersetzung beobachten können. Der Angeklagte selbst bezeichnete den Schlag, der eine Platzwunde an der Oberlippe des Geschädigten zur Folge hatte, als Reflexhandlung.

Vier Monate später, am 5. Juni 2021, kam es auf einem Villmarer Supermarkt-Parkplatz zum zweiten Ereignis. Der Angeklagte, der gemeinsam mit seinem Enkelkind unterwegs war, fuhr mit dem Auto auf den Parkplatz und stellte es in der Nähe des Geschädigten ab. Als der 57-Jährige seinen Nachbarn, der mit seinem Hund vor dem Markt wartete, zu sehen bekam, sei er direkt auf ihn zugelaufen. "So nah, dass ich seinen Atem riechen konnte", erläuterte der Geschädigte. Unmittelbar danach habe der Angeklagte versucht, ihn erneut zu verletzen.

Jedoch sei es dem 62-Jährigen gelungen, sowohl den ausgeübten Schlag als auch den Tritt mit der Hand "wegzuwischen". Deshalb sei er mit Schürfwunden am linken Unterarm davongekommen. Seine Lebensgefährtin sei während des Vorfalls gerade aus dem Supermarkt herausgetreten. Erst als der Geschädigte lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatte und weil sich einige Passanten in der Nähe befanden, habe der Angeklagte ihn in Ruhe gelassen.

Eine Darstellung, die aus Sicht des Angeklagten frei erfunden sei: "Es ist eine Lüge. Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihn nicht berührt."

Angeklagter muss 500 Euro Strafe zahlen

Ohne die Frau des Klägers zu vernehmen, wurde das Verfahren letztlich eingestellt. Auf Wunsch des Klägers muss der Angeklagte die angeordnete Strafe in Höhe von 500 Euro an die Karateabteilung des TV Weilburg zahlen. Mit dem Rat des Richters, dass sich beide Streithähne zukünftig aus dem Weg gehen sollten, wurde die Sitzung geschlossen.

