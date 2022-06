Baumaschinen in Niederselters zerstört

Die Polizei bittet um Hinweise im Fall der zerstörten Baumaschinen in Niederselters. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

SELTERS-NIEDERSELTERS - Über Pfingsten sind in Niederselters drei Baumaschinen auf einer Baustelle in der Straße "Am Schwimmbad" stark beschädigt worden. Unbekannte Täter hatten sämtliche Glasscheiben an einem Minibagger und einem Radlader eingeschlagen. Zusätzlich wurde der Radlader mit einem verfassungsfeindlichen Symbol beschmiert. Auf dem nahe gelegenen Lagerplatz einer anderen Firma wurde ebenfalls ein Radlader mit eingeschlagenen Scheiben entdeckt. Offensichtlich wurden Pflastersteine zum Einschlagen der Scheiben genutzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.