Beamte befreien gefesseltes Reh in Niederhadamar

In Niederhadamar soll ein Rentner ein Rehkitz mit Draht gefesselt und in sein Haus geschleift haben. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR-NIEDERHADAMAR - Durch aufmerksame Nachbarn ist laut Polizeibericht am Samstagmorgen in der Carl-Faxel-Straße in Niederhadamar beobachtet worden, wie ein Mann ein Rehkitz mit Draht gefesselt und in sein Haus geschleift haben soll. Aufgrund "der panischen Schreie des Tiers" verständigten Nachbarn Polizei und Revierjäger, die das Tier befreien konnten. Gegen den 87-jährigen Mann wurde Strafanzeige wegen Tierquälerei erstattet.