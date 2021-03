Begleiter helfen Hauptschülern bei der Ausbildung

Besuch bei der Firma Bendel Bedachungen in Lindenholzhausen (von links): Bildungsbegleiterin Elvira Bauer-Wirtz, Christoph Blank, bwhw-Regionalleiterin Ina Sprenger, Marvin Kiefer, Klaus Kremer und Landrat Michael Köberle. Foto: Kreisverwaltung

LIMBURG-WEILBURG - Das von der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Limburg-Weilburg gemeinsam finanzierte und vom Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (bwhw) umgesetzte Projekt "Berufseinstiegsbegleitung - BerEb" ist erfolgreich gestartet. Davon ist die Kreisverwaltung überzeugt.

Nachdem im Sommer 2020 der Landkreis Limburg-Weilburg als einzige Gebietskörperschaft in ganz Hessen für zwei Jahre die Kofinanzierung zu 50 Prozent übernommen hatte, nehmen zurzeit 120 Haupt- und Förderschüler an sechs Schulen im Landkreis an diesem Projekt teil.

Zur Zielgruppe gehören in erster Linie Schüler, die einen Hauptschulabschluss und anschließend eine Ausbildung anstreben, auf diesem Weg aus unterschiedlichsten Gründen aber besonderer Unterstützung bedürfen. Während ihrer Teilnahme an BerEb unterstützen die Berufseinstiegsbegleiter die Jugendlichen neben dem Erreichen ihres Schulabschlusses insbesondere bei der Berufsorientierung, der Vermittlung in schulische Betriebspraktika, bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz.

In den ersten Monaten der Ausbildung helfen sie ferner, sich im Berufsleben zurechtzufinden und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden.

Und schon jetzt haben nach Angaben der Kreisverwaltung zahlreiche Schüler Ausbildungsplatzzusagen für den Sommer in der Tasche. Diese ersten Erfolge seien dem Einsatz der Jugendlichen zu verdanken, die in Ferienzeiten freiwillige Betriebspraktika absolviert oder in ihren Praxistagen die Betriebe durch ihre Leistungsbereitschaft überzeugt hätten. Die Praktika werden dabei organisiert und begleitet durch die Berufseinstiegsbegleiter des Bildungswerkes.

So wird zum Beispiel Marvin Kiefer aus der Leo-Sternberg-Schule Limburg im Sommer eine Ausbildung als Dachdecker bei der Bendel Bedachungs GmbH in Lindenholzhausen beginnen.

Landrat Köberle besuchte deshalb zusammen mit Klaus Kremer, dem Teamleiter der Berufsberatung der Limburger Arbeitsagentur, stellvertretend für viele weitere Betriebe die Firma Bendel Bedachungen und bedankte sich für die Ausbildungsbereitschaft. Zu den Aufgaben, die Marvin in den nächsten drei Jahren lernen wird, zählen laut Blank alle Arbeiten rund ums Dach - von der Schiefereindeckung bis zu den Spenglerarbeiten für ganze Dächer in Zink-Stehfalztechnik.

Ihm sei dabei eine fundierte Ausbildung junger Menschen sehr wichtig, wobei nicht der Bildungsweg und die Zeugnisse ausschlaggebend sind, sondern dass die Jugendlichen mit Engagement und Interesse den Beruf verstehen und erlernen möchten.

Landrat Köberle hofft nun, dass noch viele - vor allem kleinere und mittlere Unternehmen - dem guten Beispiel folgen werden, damit die Folgen der Corona-Krise abgemildert werden.