Bei der Hitze: Mann lässt in Weilburg seinen Hund im Auto

Im Hochsommer kann der Aufenthalt in einem Auto für Hunde zur Todesfalle werden.

WEILBURG - Während seines Einkaufs hat ein bislang unbekannter Mann laut Polizeibericht am Samstag, 18.45 Uhr, trotz der extrem hohen Temperaturen einen Hund in seinem Auto zurückgelassen. Ort des Geschehens: Auf der Platte in Weilburg. Als er bei seiner Rückkehr zu dem Fahrzeug durch eine Zeugin auf den Umstand hin angesprochen wurde, soll er die Zeugin beschimpft und beleidigt haben, bevor er die Örtlichkeit verließ. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie Beleidigung eingeleitet.