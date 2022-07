Beim Bummel durch Limburg können Passanten Obst und Gemüse ernten

Melanie Merkel (auf der Leiter) und Christiane Henrich von der Stadtgärtnerei laden zum gesunden Naschen ein. Um die Pyramiden an ihren Standort zu bringen, leistet Francisco Fernandez mit seinem Lkw kollegiale Unterstützung. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Es ist angerichtet in der Limburger Innenstadt. An vier Standorten laden sogenannte Naschpyramiden wieder zum gesunden Imbiss oder kleinen Happen ein. Tomaten, Gurken und Erdbeeren sind auf jeden Fall schon reif zum Verzehr.

Was gut ist, das kommt wieder. In den vergangenen zwei Jahren sind die bepflanzten Gefäße in der Limburger Innenstadt auf jeden Fall gut angekommen. Beim Abtransport im Herbst war so gut wie alles abgeerntet oder gepflückt. "Wir sind in diesem Jahr etwas später dran mit dem Aufstellen der Pyramiden. Dafür kann jetzt direkt geerntet werden", sagt Christiane Henrich von der Stadtgärtnerei.

Nun wächst und gedeiht alles etwas geordneter

In den vergangenen zwei Jahren standen die Kübel schon zwei, drei Wochen an ihren Standorten, bis das erste Gemüse oder Obst auch reif waren.

Eine weitere Änderung: "Wir haben die Pyramiden etwas stärker strukturiert", sagt Melanie Merkel, die sich zusammen mit ihrer Kollegin um die Bepflanzung und Aufzucht der Pyramiden kümmert. Mehr Struktur bedeutet, dass die einzelnen Seiten nun jeweils einer Gemüseart vorbehalten sind. Bisher wuchsen Schnittlauch und Dill, Basilikum, Tomaten und Auberginen, Zucchini und Snackgurken wild durcheinander. Nun wächst und gedeiht das alles etwas geordneter.

Die Pyramiden stehen am Europaplatz, in der Werner-Senger-Straße, auf dem Neumarkt und der Plötze. Die Pflanzen befinden sich in Blechwannen, die wiederum in Gestelle eingehakt werden.

Passanten dürfen

vorsichtig ernten

Ernten ist erwünscht. Allerdings bittet das Team der Stadtgärtnerei darum, vorsichtig nach dem Gemüse oder den Früchten zu greifen. Die Pflanzen sollten dabei nicht beschädigt werden. Die Pflanzen sind völlig unbehandelt und die Früchte können bedenkenlos verzehrt werden. Zweimal pro Woche werden die Pflanzen mit Wasser versorgt. Gelegentlich werden sie auch organisch gedüngt.

Was sich nun in der Innenstadt zeigt, wächst schon seit einigen Wochen auf dem Areal der ehemaligen Staudengärtnerei. Nach der Aussaat werden die heranwachsenden Pflänzchen in die mit Erde und Substrat gefüllten Blechwannen gesetzt. Dort wachsen sie so lange, bis die ersten Früchte kommen oder das Gemüse geerntet werden kann. Mit Unterstützung des Bauhofs werden sie dann zu ihren Standorten gebracht.