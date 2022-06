Beim ersten Straßenmusikfestival geht es in Limburg rund

Michael "Michi" Zabel freut sich mit zahlreichen anderen Künstlern auf das zweitägige musikalische Treiben in den Gassen und auf den Plätzen der Domstadt. Foto: Kerstin Kaminsky

LIMBURG - Mit der Premiere des Limburger Straßenmusikfestivals bekommt die Domstadt eine neue Attraktion. Das am 18.und 19. Juni auf den Straßen, Gassen und Plätzen der Innenstadt erklingende Spektakel soll zu einem wiederkehrenden Sommer-Event werden.

Elf Musiker und Gruppen aus der Region und darüber hinaus werden bei dem Festival aufspielen. "Wir wurden quasi überrannt von Anfragen, aber leider konnten wir nicht alle berücksichtigen", sagt Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden). Wenn das Festival gut ankommt - und davon gehe er fest aus - werde es im nächsten Jahr mit anderen Künstlern und Musikern erneut veranstaltet.

"Wir haben uns für solche Akteure entschieden, die authentisch sind und gut zu Limburg passen." Hilmar von Schenck, Leiter Stadtmarketing und Touristik

Für Straßenmusiker hat Limburg seit eh und je eine große Anziehungskraft. So lag Idee für ein solches Festival auf der Hand und war schon lange Thema in den Gremien der Stadt. "Uns war es wichtig, ein breites Publikum mit dem Straßenmusikfestival anzusprechen. Deshalb haben wir uns für solche Akteure entschieden, die authentisch sind und gut zu Limburg passen", sagt Hilmar von Schenck, der Leiter der Abteilung für Stadtmarketing und Touristik. An neun Spielorten zwischen Europaplatz und Dom findet nicht nur musikalische Unterhaltung statt, hier wird auch was für's Auge geboten. So ist zwischen den verschiedenen Stationen der lustigbunte Stelzenläufer "Ringelschlingen" unterwegs und treibt seinen frechen Schabernack. Auch ein Seifenblasenkünstler und Zauberer wird die Augen von Alt und Jung zum Strahlen bringen.

Das musikalische Programm reicht von Irish Folk über Top 40-Coverversionen aus Rock und Pop bis zu Eigenkompositionen deutschsprachiger Lieder.

Da wird zum Beispiel das Akustik-Trio "Ultraleicht" mit Herz und Humor nostalgische Momente schaffen. Multitalent Stefan Karnath spielt drei Instrumente gleichzeitig und wird mit Gesang, Gitarre, Schlagzeug und Mundharmonika auf seine ganz eigene Weise Songs von Eric Clapton, Phil Collins oder Simon & Garfunkel interpretieren.

Neun Spielorte zwischen Europaplatz und Dom

Der Singer/Songwriter Andreas Riedel mischt bei seinen Auftritten eigene und gecoverte Songs geschickt zusammen, das Duo "Dennie & Schaum" lebt die irische und amerikanische Folk-Musik, und der musikalische Tausendsassa Michael Zabel wird gewiss einige musikalische Überraschungen für das Publikum bereithalten.

Besondere Klänge verspricht Basti Becker mit seiner "Handpan". Dieses an einen schön dekorierten Wok erinnernde Percussion-Instrument vereint Melodie und Rhythmus auf eine sehr entspannende Art. Auch Lunng Fern bietet mit seiner Mischung aus spanischen Stücken und alten Roma-Melodien Außergewöhnliches.

Für gute Laune wird die vierköpfige Akustikband "Limburg Buskers" genauso sorgen, wie das Trio "Pils & Kippe", die mit ihren ironischen Songs gern gesellschaftliche und politische Themen auf die Schippe nehmen. Last not least sind auch der Singer/Songwriter Philipp Bender und die erst 15-jährige Julia Kaiser zum Festival eingeladen.

Die Künstler bespielen im Laufe des Tages alle neun Auftrittsorte. Für das leibliche Wohl sorgen nicht nur die Limburger Gastronomen. Auch ein eigenes Festival-Bier wurde von der Limburger Firma Hopfenkuss gebraut.

Das Festival geht am Samstag, 18. Juni, von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, 19. Juni, von 12 bis 19 Uhr über die Bühne. Flyer mit Standorten der Musiker und Acts liegen an allen Spielorten aus.