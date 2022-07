Beim Fest mit der Flasche zugeschlagen

Bei einer Veranstaltung "Am Windhof" kommt es zum Streit: Dabei wird auch mit einer Bierflasche geschlagen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

WEILBURG - In Weilburg hat in der Nacht auf Sonntag ein Mann einen anderen mit einer Flasche und den Fäusten geschlagen. Ein 31-Jähriger und ein 28-Jähriger waren nach Angaben der Polizei bei einer Veranstaltung "Am Windhof" aneinandergeraten. Hierbei soll der 28-Jährige mit einer Flasche nach dem 31-Jährigen geschlagen haben. Dieser habe ausweichen können, die Flasche sei zerbrochen. Der 31-Jährige erlitt dann eine Schnittverletzung und flüchtete. Allerdings wurde er von dem 28-Jährigen und sechs weiteren Männern verfolgt und ins Gesicht geschlagen. Hierbei soll auch die Brille des 31-Jährigen zu Bruch gegangen sein. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf und konnte die Identität des mutmaßlichen Schlägers ermitteln.