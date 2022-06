Beim Workshop von Sophie Scholl Zivilcourage lernen

Jugendliche der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar beim Workshop zum Thema "Sophie Scholl und die Weiße Rose". Interessierte Schulen können noch Termine buchen. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Das Jugendbildungswerk des Landkreises Limburg-Weilburg bietet Theaterworkshops und Projektwochen zum Thema "Sophie Scholl und die Weiße Rose" an und tourt damit durch weiterführende Schulen im Kreis. Das Angebot richtet sich an junge Leute ab der Jahrgangsstufe neun.

Das Programm war im vergangenen Jahr anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl initiiert worden. Jetzt wird es weitergeführt, um möglichst vielen Schulklassen die Teilnahme zu ermöglichen. Landrat Michael Köberle (CDU) zeigte sich erfreut darüber.

Symbol für Zivilcourage

und den Widerstand

In diesem Schuljahr war Bildungsreferentin und Theaterpädagogin Cara Basquitt teilweise mit mehreren Workshops oder Projektwochen an mehreren Gymnasien im Kreis unterwegs, unter anderem in Weilburg.

Cara Basquitt schlüpft zu Beginn der Workshops selbst in die Rolle der Sophie Scholl und gibt den Schülern Einblick in deren Biografie. Vor 101 Jahren, am 9. Mai 1921, wurde Sophie Scholl geboren. Sie war in der Nazi-Zeit Widerstandskämpferin in der Gruppe "Weiße Rose" und half bei der Erstellung und Verbreitung von Flugblättern, die auf die Gräueltaten der Nationalsozialisten aufmerksam machten. Bei einer Flugblattaktion am 18. Februar 1943 an der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans verhaftet. Nur vier Tage später wurden beide zum Tode verurteilt und am gleichen Tag von den Nationalsozialisten hingerichtet. Die Geschwister Scholl und die Mitglieder der "Weißen Rose" sind zu einem Symbol für Zivilcourage und Widerstand gegen die NS-Diktatur geworden.

Sophie und Hans Scholl wuchsen in einem politisch liberalen, protestantischen Elternhaus zusammen mit drei weiteren Geschwistern auf. Dennoch glaubte Sophie zunächst an das von den Nazis propagierte Gemeinschaftsideal. Sie und ihr Bruder engagierten sich in Jugendorganisationen der Nazis. Erst später wandten sie sich vom Nationalsozialismus ab und wurden zu Widerstandskämpfern.

"Dieser Punkt interessiert die jungen Menschen in den Workshops häufig ganz besonders", sagt Cara Basquitt: "Er zeigt, wie wandlungsfähig ein Lebenslauf sein kann, und dass man auch zunächst eine falsche Richtung einschlagen, diese aber immer auch wieder ändern kann." Vor allem der Mut, den Sophie Scholl und ihre Mitstreiter von der "Weißen Rose" aufgebracht haben, beeindruckt die Workshop-Teilnehmenden. Die 15-jährige Schülerin Leni aus Hadamar betont: "Ich habe großen Respekt, dass Sophie Scholl das bis zum Ende durchgezogen hat und die Schuld auf sich nahm, um ihre Freunde zu schützen".

In den Workshops und Projektwochen beschäftigen sich die Schüler mit dem Thema Zivilcourage und mit der Frage, welche Bedeutung das Wirken von Sophie Scholl und der "Weißen Rose" bis heute hat. Außerdem üben sie Theaterszenen ein und präsentieren sie mit theaterpädagogischer Unterstützung.