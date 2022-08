Bekommt Runkel eine neue Gastronomie an der Lahn?

Direkt am Radweg an der Lahn in Runkel liegt die ehemalige Signalmeisterei. Möglicherweise könnte hier eine Einkehrmöglichkeit Einzug halten. Foto: Christiane Müller-Lang

RUNKEL - Direkt an der Lahn könnte in Runkel eine neue Einkehrmöglichkeit für Radfahrer und Wanderer entstehen. Die Stadt Runkel möchte das Gelände mit der ehemaligen Signalmeisterei abgeben. Der Kaufinteressent plant, das Gebäude für gastronomische Zwecke nutzen.

Der Magistrat hatte sich bereits für einen Verkauf ausgesprochen, die Stadtverordneten haben das Thema in ihrer jüngsten Sitzung aber noch einmal zur weiteren Beratung in den Bau- und Umweltausschuss verwiesen.

Die Verweisung hatte die Fraktion der Bürgerliste beantragt, die dem Verkauf aber grundsätzlich "sehr positiv" gegenübersteht, wie Fraktionschef Klaus-Jürgen Wagner erklärte. "Die gastronomische Nutzung wäre eine Aufwertung für die Stadt und für den Radweg", sagte er. Zudem solle es eine öffentliche Toilette geben. Für Irritationen sorge der Preis. Die Stadt nehme eine relativ hohe Subvention in die Hand, deshalb würden dazu mehr Informationen gewünscht.

Ulrich Eisenberg (Grüne) übte Kritik am Vorgehen. Wenn die Stadt verkaufen wolle, solle sie das publik machen, damit auch weitere Personen Angebote abgeben könnten. Auch der Kaufpreis erschließe sich ihm nicht. Das Gebäude werde zum Grundstück dazu geschenkt, meinte Eisenberg, der sich dafür aussprach, den Verkauf in dieser Form abzulehnen.

Fragen zu Kaufpreis und Gebäude

"Grundsätzliche Zustimmung" signalisierte SPD-Fraktionschef Lothar Hautzel. Allerdings gebe es noch Fragen zum Kaufpreis und zum Gebäude. Dies solle allerdings zeitnah geklärt werden, da es vom Kaufinteressenten auch ein Konzept gebe.

Dieter Beul (Bürgerliste) wies darauf hin, dass das Gelände auch vom Bauhof zum Lagern von Baustoffen genutzt werde. Ob der Verkauf des Grundstücks an der Lahn auch den Bau des neuen Bauhofs beschleunige, wollte er wissen. Oder ob der neue Eigentümer das Gelände erst nutzen könne, wenn der neue Bauhof fertig ist.

Aktuell sei die Fläche für den Bauhof-Neubau im Industriegebiet Kerkerbach frei und könne genutzt werden, erwiderte Bürgermeister Michel Kremer (parteilos). Die Verweisung in den Bauausschuss wurde einstimmig beschlossen.

Die ehemalige Signalmeisterei liegt direkt an der Lahn und am Leinpfad, der von vielen Radfahrern, Wanderern und Spaziergängern genutzt wird. In unmittelbarer Nähe ist auch die Badeinsel.

Öffentliche Toilette und neuer Bahnsteig

Laut der Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung ist das auch unmittelbar an der Bahnstrecke liegende Gebäude in einem "schlechten baulichen Zustand". Erhalten bleiben sollen nach einem Verkauf das äußere Erscheinungsbild und die Form des Gebäudes.

Im Erdgeschoss und im Keller sowie auf dem Außengelände befinden sich technische Betriebseinrichtungen des Kläranlagenverbandes. Dies soll auch nach einem Verkauf weiterhin so bleiben, ebenso sollen diese Stellen weiterhin uneingeschränkt zugänglich sein. Außerdem soll es weiterhin die Möglichkeit für Werbeschilder an der Natursteinmauer des Gebäudes in Richtung Lahn geben.

Gesichert sein soll darüber hinaus der Verkauf einer sechs Quadratmeter großen Fläche an die Deutsche Bahn. Diese wird für den geplanten Bau eines neuen Bahnsteigs am Runkeler Bahnhof benötigt. Für den vorgesehenen Bau einer öffentlichen Toilette gibt es verschiedene Überlegungen und auch Standorte.

