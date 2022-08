Beselich: Zigarette sorgt für zwei Überschläge auf der B 49

Auf der B 49 bei Obertiefenbach haben sich zwei Autos überschlagen. Symbolfoto: dpa

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Zwei Autos haben sich bei einem Unfall auf der B 49 überschlagen. Grund: eine Zigarette.

Am frühen Freitagabend, gegen 18.25 Uhr, befuhr der Fahrer eines VW-Busses die B 49 von Limburg aus kommend in Fahrtrichtung Weilburg. Die Polizei: "Aufgrund einer heruntergefallenen brennenden Zigarette verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und touchierte einen neben ihm in der Abfahrt nach Obertiefenbach fahrenden Mazda."

Der Mazda kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen. Der andere Fahrer verlor ebenso die Kontrolle über seinen VW-Bus, beschädigte ein Verkehrszeichen und überschlug sich ebenfalls. Neben den beiden total beschädigten Fahrzeugen wurden die Insassen glücklicherweise nicht schwerer verletzt: der Mazda-Fahrer musste allerdings im Krankenhaus behandelt werden.

Beim Fahrer des VW sei bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt worden, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.