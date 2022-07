Beselich/Villmar/Runkel: Trinkwasser muss abgekocht werden

Vorher abkochen: Im Rohrleitungsnetz des Wasserverbands "Georg-Joseph" wurden Keime festgestellt. Symbolfoto: Patrick Pleul/zb/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BESELICH/RUNKEL/VILLMAR - Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers wurden coliforme Keime im Rohrleitungsnetz des Wasserverbands "Georg-Joseph" festgestellt.

Betroffen sind in der Gemeinde Beselich die Ortsteile Schupbach und Heckholzhausen, in der Stadt Runkel alle Ortsteile außer Steeden und Dehrn und in der Gemeinde Villmar die Ortsteile Villmar und Seelbach. In Absprache mit dem Gesundheitsamt muss das Trinkwasser zur Desinfektion mit Chlor versetzt werden. Es wird empfohlen, das Wasser vor dem Verzehr abzukochen.

Das Wasser kann weiterhin zum Waschen, Duschen oder Zähneputzen benutzt werden. Über das Ende der Maßnahme, die voraussichtlich zwei Wochen andauern wird, wird die Bevölkerung zu gegebener Zeit unverzüglich informiert.