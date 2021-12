Besuchsverbot in Vitos-Kliniken in Weilmünster und Hadamar

Wegen der Pandemie sind in der Vitos-Klinik Weilmünster (Foto) und Hadamar Besuche nicht mehr erlaubt. Archivfoto: Agathe Markiewicz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER/HADAMAR - Ab sofort gilt an den Vitos-Kliniken in Weilmünster und Hadamar ein Besuchsverbot. Grund ist die aktuelle Pandemie-Situation. In besonderen Ausnahmefällen ist nach Absprache eine Besuchserlaubnis möglich. Dies gilt beispielsweise in Notfall- oder Palliativsituationen. Für diese Besuche gilt die 2G-plus-Regel: Nur wer geimpft oder genesen ist und außerdem einen aktuellen Negativnachweis vorlegen kann, kann eine Ausnahmegenehmigung bekommen.