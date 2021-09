Betriebe von Limburg bis Weilburg stellen wieder ein

Symbolfoto: dpa

LIMBURG-WEILBURG - Die Betriebe stellen wieder ein und die Arbeitslosenquote sinkt. Am Donnerstag hat die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir, die Arbeitsmarktzahlen für September vorgelegt. "Auch im September ist der Bestand an Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittlich stark zurückgegangen. Bis auf die schwerbehinderten Menschen konnten alle Personenkreise an der weiterhin positiven Entwicklung partizipieren", sagte sie.

Die Arbeitslosenquote lag demnach im September im Kreis Limburg-Weilburg bei 4,1 Prozent und somit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. Im September 2020 betrug die Quote 4,7 Prozent. In absoluten Zahlen: 3840 Personen waren im letzten Monat als arbeitslos registriert. Das waren 226 weniger als im August (-5,6 Prozent) und 587 weniger als vor einem Jahr (-13,3 Prozent). Im Jahresdurchschnitt 2020 betrug die Arbeitslosenquote im Kreis Limburg-Weilburg 4,8 Prozent, 4459 Personen waren seinerzeit im Schnitt arbeitslos. 2019 betrug die Arbeitslosenquote im Kreisgebiet durchschnittlich 4,0 Prozent und 3735 Personen waren im Jahresschnitt arbeitslos gemeldet.

3840 Menschen im Kreis sind arbeitslos gemeldet

Im September wurden 36,8 Prozent (1415 Personen) der gemeldeten Arbeitslosen von der Agentur für Arbeit betreut. Somit ist diese Zahl innerhalb eines Monats um 181 Personen (-11,3 Prozent)zurückgegangen. 63,2 Prozent (2425 Personen) aller gemeldeten Arbeitslosen waren im September beim Jobcenter Limburg-Weilburg gemeldet. Das Jobcenter verzeichnet somit im Vormonatsvergleich einen Rückgang um 45 Arbeitslose (-1,8 Prozent).

Die Zahl der arbeitslosen Männer hat sich im letzten Monat um 119 Betroffene (-5,6 Prozent) auf 2094 Arbeitslose reduziert. Bei den Frauen sank die Arbeitslosenzahl im gleichen Zeitraum um 107 Personen auf 1746 Erwerbslose (-5,8 Prozent) an. Im Vorjahresvergleich nahm die Arbeitslosigkeit bei den Männern um 390 Arbeitslose (-15,7 Prozent), bei den Frauen um 197 Arbeitslose (-10,1 Prozent) ab.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist im September um 11,8 Prozent oder 50 Arbeitslose gesunken. Aktuell sind 373 Arbeitslose jünger als 25 Jahre: 95 weniger, als vor einem Jahr (-20,3 Prozent).

Bei den älteren Arbeitslosen (50+) hat sich die Zahl im aktuellen Monat um 43 Betroffene auf 1308 Arbeitslose reduziert (-3,2 Prozent). Sie liegt damit um 78 Personen oder 5,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen lag im Kreis Limburg-Weilburg im September bei 338 Personen und somit um sieben Personen oder 2,1 Prozent über dem Vormonatswert.

Steigende Zahl der Vermittlungsaufträge

Aktuell weist die Statistik 1291 Langzeitarbeitslose aus, 52 weniger als im Vormonat (-3,9 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 147 Personen oder 12,8 Prozent gestiegen.

Im September 2021 erteilten die Unternehmen und Verwaltungen den Arbeitgeberservices von Arbeitsagentur und Jobcenter 405 Vermittlungsaufträge. Dies waren 95 Stellen mehr als im September letzten Jahres (+30,6 Prozent). Seit Beginn des Jahres wurden 560 Arbeitsstellen mehr gemeldet als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, ein Plus von 22,2 Prozent).

Der Zugang an Arbeitslosen, bewertete Berbuir die aktuellen Zahlen, entwickele sich unauffällig. Der Abgang an Arbeitslosen sei im Vergleich zu August hingegen deutlich gestiegen. Hier seien besonders die Abgänge in Erwerbstätigkeit und die Abgänge in Ausbildung ins Gewicht gefallen, die sogar etwas höher seien als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Maßgeblich für diesen anhaltend positiven Trend sei die hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen, erläuterte die Agenturchefin. So liege die Zahl der gemeldeten Stellen seit Jahresbeginn in Limburg-Weilburg 22,2 Prozent über den Vorjahreswert.

Dies entspreche einem Plus von 560 Vermittlungsaufträgen. "Der Arbeitsmarkt hält weiterhin Kurs und nähert sich saisonbereinigt den Vor-Corona-Werten", so Berbuir weiter. Vergleiche man die Arbeitslosenquote von September 2021 mit dem Wert von September 2019 liege der Landkreis Limburg-Weilburg nur noch 0,5 Prozentpunkte über der damaligen Quote.

Die Leiterin der Arbeitsagentur wies jedoch darauf hin, dass die erfreuliche Entwicklung weiterhin durch die Kurzarbeit flankiert werde. Diese nehme allerdings ebenfalls von Monat zu Monat kontinuierlich ab.