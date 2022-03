Betrüger täuschen Verkäufer auf Ebay

Echte Seite oder gefälschter Auftritt? Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche im Internet. Symbolfoto: Catherine Waibel/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG/WIESBADEN - Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche auf einem Internetverkaufsportal: Betrüger täuschten den Verkäufern ein Kaufinteresse vor, um beim angeblichen Bezahlvorgang an die Bankdaten der Verkäufer zu gelangen. Darauf weist das Polizeipräsidium Westhessen in einer Pressemitteilung hin.

Die Betrüger nähmen mit einem Verkäufer bei Ebay-Kleinanzeigen Kontakt auf und täuschten ein Kaufinteresse vor. Anschließend teile der angebliche Kaufinteressent dem Verkäufer mit, dass beim Bezahlvorgang ein Fehler aufgetaucht sei, und schicke dem Verkäufer per SMS, E-Mail oder per WhatsApp einen Link. Über diesen erscheine eine Website, die in ihrer Gestaltung täuschend echt aussehe.

Sie erwecke bei dem Verkäufer den Eindruck, auf der Seite von Ebay-Kleinanzeigen zu sein, beschreiben die Ermittler. Tatsächlich befinde sich der Verkäufer aber bereits auf einer Phishing-Website, auf der er aufgefordert werde, seine Bankdaten einzugeben, um das bereits vom Käufer hinterlegte Geld gutschreiben zu lassen.

Sogar ein Chat

ist mit eingebaut

Untermauert werde die vermeintliche Echtheit der Seite mit einer angebotenen Chatfunktion, um Rückfragen stellen zu können und Eingabefehler zu vermeiden. Statt auf den jeweiligen Konten der Opfer Geld gutzuschreiben, werde nach erfolgreicher Eingabe der Bankdaten Geld abgebucht.

Verkäufer, die auf diese Masche reingefallen sind, sollten unverzüglich Kontakt zu ihrem Kreditinstitut aufnehmen und versuchen, die Zahlung zu stoppen sowie die Karte sperren zu lassen. Oftmals befinden sich die Server der Betrüger im Ausland.

Die Polizei rät: Der Verkäufer sollte den Ablauf des Zahlvorgangs bestimmen, nicht der Käufer. Man soll sich nicht unter Druck setzen lassen und ruhig bleiben. Bei Betrugsverdacht sollte bei der Polizei Anzeige erstattet und das Verkaufsportal informiert werden.

User sollten kostenfreie Webseiten im Internet nutzen, um Dateien und URLs vor dem Öffnen auf Schadsoftware und Phishing untersuchen zu lassen. Generell solle man keine Bezahlvorgänge abschließen, die, per Link zugesendet werden.