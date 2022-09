Betrunken gegen Betonpfeiler

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am späten Dienstagabend ist ein Mann nach Angaben der Polizei "betrunken und ohne Führerschein" gegen einen Betonpfeiler in Limburg gefahren.

Der 55-Jährige war mit einem VW auf dem Schleusenweg in Richtung Dietkirchen unterwegs. "Vom Mobiltelefon abgelenkt, fuhr er gegen einen Betonpfeiler und einen Begrenzungsstein", so die Polizei. Das Auto sei dadurch so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste. Der 55-Jährige habe unerlaubt die Unfallstelle verlassen und jemand anders das Abschleppen organisieren lassen.

Die Polizei ermittelte bei der Unfallaufnahme den VW Fahrer und nahm ihn an seiner Wohnanschrift fest. Er sei deutlich betrunken und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. Ein Atemalkoholtest habe ein Ergebnis von über

1 Promille gebracht.

Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt durfte der Mann wieder nach Hause gehen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf über 6000 Euro geschätzt.