Betrunkene randaliert in Limburger Notaufnahme

Eine Betrunkene hat am Donnerstagabend die Mitarbeiter in einer Limburger drangsaliert. Schließlich muss die Polizei eingreifen.

LIMBURG - In einem Limburger Krankenhaus hat am Donnerstagabend, 2. Juni, eine Frau derart randaliert, dass sie von der Polizei schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Mitarbeiter des Krankenhauses riefen gegen 18.30 Uhr die Polizei, weil die 39-jährige, stark betrunkene Frau in einem Behandlungszimmer der Notaufnahme um sich schlug und spuckte. Mithilfe der Beamten, teilte die Polizei mit, sei es dann gelungen, die Frau zu fixieren und etwas zu beruhigen. Weil sie nicht weiter habe behandelt werden müssen, aber sehr betrunken und nicht allein gehfähig gewesen sei, mussten die Polizeibeamten sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen.