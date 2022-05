Betrunkener greift in Limburg Polizisten an

In Limburg muss die Polizei am Freitag einen Betrunkenen festnehmen, der auch den Beamten gegenüber aggressiv ist. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

LIMBURG - Ein Betrunkener hat am Freitag, 27. Mai, die Polizei angegriffen. Gegen 20 Uhr war die Polizei wegen einer Körperverletzung in der Limburger Straße "Am Renngraben" alarmiert worden. Als die Beamten dort den Sachverhalt aufnahmen, erschien der Tatverdächtige wieder am Tatort. Er verweigerte jegliche Auskunft und war sehr aggressiv. Der 34-Jährige, teilte die Polizei mit, sei offensichtlich betrunken gewesen und geflüchtet. Er sei mit einem schwarzen VW weggefahren, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Der 34-Jährige sei weiterhin sehr aggressiv gewesen. Als er schließlich festgenommen werden sollte, habe er gegen die Arme der Beamten geschlagen.

Zur Festnahme, so die Polizei, sei ein Schlagstock eingesetzt und der 34-Jährige zu Boden gebracht worden. Der Mann sei für den Transport zur Dienststelle gefesselt worden. Auch bei der folgenden Blutentnahme habe sich der 34-Jährige gewehrt. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde anschließend im Polizeigewahrsam untergebracht. Ein späterer Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,8 Promille.