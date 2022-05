Bewohnerin überrascht Einbrecher

In Oberbrechen überrascht am Dienstagmorgen eine Frau einen Einbrecher in ihrer Wohnung. Symbolfoto: dpa

BRECHEN-OBERBRECHEN - Eine 34 Jahre alte Frau hat am Dienstagmorgen, 3. Mai, einen Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht. Die Frau war nur kurz unterwegs gewesen und kehrte laut Polizei gegen 8.20 Uhr in ihre Wohnung in der Kapellenstraße zurück. Sie sah dort einen Unbekannten, der fluchtartig aus einem Fenster stieg und in Richtung der Straße "Vor Hahn" davonlief. Als sie die Wohnung kontrollierte, bemerkte sie, dass aus einer Handtasche Bargeld fehlte. Den Einbrecher konnte die 34-Jährige nicht näher beschreiben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.