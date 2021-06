Bierlastwagen blockiert Autobahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen ist der Fahrer einer Limburger Spedition am Montag, 14. Juni, gegen 13.30 Uhr, mit seinem Lkw mitten auf der Limburger Autobahnbrücke von der rechten Fahrbahn quer über die Autobahn gefahren und an den linken Beton-Fahrbahnteiler geprallt.

Sofort wurde die Limburger Feuerwehr alarmiert, die aber nicht viel ausrichten konnte. Denn es waren weder Betriebsstoffe ausgelaufen noch musste der Fahrer geborgen werden. Dieser wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gefahren.

Da die linke und mittlere Spur in Richtung Köln und die linke und mittlere Fahrspur in Richtung Frankfurt gesperrt wurden, entstand in beide Richtungen ein kilometerlanger Rückstau. Dieser dauerte bis in die späten Nachmittagsstunden an.

Die Ladung des Lkw - alkoholfreies Bier - war bei dem Unfall in Schieflage geraten und drohte, die Außenplane zu durchbrechen. Daher wurde das Limburger Technische Hilfswerk alarmiert, das mit Maschinen und Spezialfahrzeugen eintraf. Von der linken Seite wurde die Ladung mit einer Maschine vor dem weiteren Abrutschen bewahrt, und von der anderen Seite richteten die THW-Mitarbeiter die Kisten wieder auf. Anschließend wurde die Ladung umgeladen.