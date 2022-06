Bierwanderung führt rund um Drommershausen

Der Löhnberger Hobbybrauer Christian Schäfer lädt an Fronleichnam zu einer Bierwanderung rund um Drommershausen ein. Foto: André Bethke

WEILBURG-DROMMERSHAUSEN - Die Laneburger Biermanufaktur bietet für den Fronleichnam-Donnerstag, 16. Juni, ab 10.30 Uhr eine Bierwanderung rund um Drommershausen an. Auf einem elf Kilometer langen Rundkurs geht es durch die Natur vorbei an vier Stationen, an denen Infos rund um das Thema Bier und auch die eine oder andere Flasche Gerstensaft warten. Der Zieleinlauf wird mit einer besonderen Leckerei und dem Finisher-T-Shirt belohnt. Ab 14 Uhr schließt sich - auch für die Nichtwanderer - die After-Walk-Party auf dem Festplatz hinter der Turnhalle an. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Startgebühr beträgt 25 Euro und beinhaltet Wegbiere, Snack, Zielleckerei, T-Shirt und bei Bedarf einen Shuttle-Service vom Weilburger Bahnhof nach Drommershausen. Die Startzeiten sind um 10.30, 11, 11.30 und 12 Uhr. Anmeldungen sind möglich auf www.laneburger.de. An der Tageskasse können sich noch Kurzentschlossene anmelden.