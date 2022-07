Bildersturm aufs Limburger Rathaus

Wird er am 15. September 1905 bei seinem Besuch in Limburg noch von der Bevölkerung umjubelt, so ist es am Ende des Ersten Weltkriegs mit der Kaiserherrlichkeit vorbei. Am 4. Juni 1922 wird sein Bild aus dem Sitzungssaal des Limburger Rathauses entwendet und öffentlich zerrissen. Dieses Foto aus dem Stadtarchiv zeigt Kaiser Wilhelm II. beim Verlassen der Stadtkirche auf dem Limburger Bischofsplatz. Foto: Stadtarchiv Limburg/Repro: Dieter Fluck