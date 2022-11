Bildungsmesse startet inWeilburg

Die Bildungsmesse in Weilburg findet am Freitag, 11. November, von 15 bis 19 Uhr an der Wilhelm-Knapp-Schule statt. (© Paul Müller)

WEILBURG - Der Hessenkampus Limburg-Weilburg bietet in Kooperation mit allen beruflichen Schulen und Fachschulen des Landkreises, der Kreisvolkshochschule sowie verschiedenen Unternehmen und Institutionen zwei Bildungsmessen an.

Diese stehen unter dem Motto "Bildung im Fokus". Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Bildungsangebote in der Region für Jugendliche und Erwachsene. Die Bildungsmesse in Weilburg findet am Freitag, 11. November, von 15 bis 19 Uhr an der Wilhelm-Knapp-Schule statt.

Zum einen informieren Unternehmen über ihre Ausbildungsangebote. So können auch erste Gespräche mit den potenziellen zukünftigen Auszubildenden geführt werden. Auch eine umfassende Schullaufbahnberatung ist im Angebot. Alle beruflichen Schulen informieren über ihr umfangreiches Angebot unter dem Motto "Nach dem Abschluss folgt ein weiterer Abschluss".

Darüber hinaus informiert die Volkshochschule zu ihren Angeboten der Erwachsenenbildung, welche unter anderem auch Schulabschlusslehrgänge für Personen über 20 Jahren enthalten. Der Landkreis Limburg-Weilburg hat einen Informationsstand zum Thema Schülerbeförderung und Bafög.

An den Service-Points kann man seine Bewerbungsunterlagen von Personalfachleuten durchsehen lassen und sich entsprechende Tipps abholen. Auch gibt es die Möglichkeit, ein Vorstellungsgespräch zu simulieren. Und es gibt fachkundige Infos zur Stilberatung: "Was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an? Wie soll mein Make-up aussehen?"

Vor Ort können Bewerbungsfotos angefertigt werden. Auf einer sogenannten "Job-Wall" erhalten Besucher einen Überblick über freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze der mitwirkenden Unternehmen.

Das Programm der beiden Bildungsmessen ist tagesaktuell im Internet auf www.hc-limburg-weilburg.de sowie auf Facebook und Instagram zu finden. Es gibt auch die Möglichkeit, das Programm herunterzuladen, um zu erfahren, welche Unternehmen und Institution sich wo präsentieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.