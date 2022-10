Bis Dienstag fahren keine Züge von Weilburg nach Limburg

Der Bahnübergang am Ahäuser Weg in Weilburg gesperrt ist ab Donnerstag gesperrt. Foto: Mika Beuster

Ab Donnerstag, 20. Oktober, um 13 Uhr, ist der Bahnübergang am Ahäuser Weg in Weilburg gesperrt. Weder Fußgänger noch Autos können die Bahngleise dort überqueren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Vom Bahnhof aus muss in Richtung Taunusseite über die Frankfurter Straße (Bundesstraße 456) ausgewichen werden. Der Ahäuser Weg wird zur Sackgasse. Der Grund sind Gleisbauarbeiten der Bahn, wie der Konzern meldet.

Während die Gleise erneuert werden, fahren auf der Strecke der Lahntalbahn von Weilburg nach Limburg auch keine Züge. Für den Zeitraum von Freitag, 21. Oktober, 23:15 Uhr bis Dienstag, 25. Oktober, 5 Uhr sollen Busse den Schienenverkehr ersetzen. Fahrräder können dort nicht mitgenommen werden. Die Gleisbauarbeiten würden von Freitag bis Dienstag durchgehend durchgeführt, man sei bemüht, Störungen "so gering wie möglich zu halten", meldet die Bahn.