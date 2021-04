Bischof Bätzing lobt Caritas-Gründer als "Netzwerker erster Güte"

Bischof Georg Bätzing würdigt Lorenz Werthmanns Verdienste bei einem Gottesdienst in Geisenheim, Werthmanns Geburtsstadt. Der Caritas-Gründer starb vor 100 Jahren. Foto: Jochen Reichwein

LIMBURG/GEISENHEIM - Mitten in der Corona-Pandemie hat die katholische Kirche mit dem Limburger Bischof Georg Bätzing des Caritas-Gründers Lorenz Werthmann gedacht. Gerade jetzt zeige sich, dass eine soziale Infrastruktur unabdingbar für den Zusammenhalt der Gesellschaft sei, so Caritas-Präsident Peter Neher.

Einige Mitarbeiter der Caritas haben nun beim Festgottesdienst zum 100. Todestag des Caritas-Gründers Lorenz Werthmann (1858 - 1921) in Geisenheim, der Geburtsstadt Werthmanns, über ihr Engagement gesprochen. Wie die vielen anderen Caritas-Helfer seien sie die Erben Lorenz Werthmanns. Ihre Hilfe sei genauso verlässlich, professionell und tragfähig, wie es Lorenz Werthmann damals vorschwebte, als er die vielen karitativen Initiativen der Kirche im 19. Jahrhundert bündelte und organisierte.

Vielfältigste soziale Arbeit in einer verbandlichen Caritas - das sei die Lebensleistung Werthmanns, dessen Name heute eher nur Insidern bekannt ist.

Sozialpolitiker und

mutiger Impulsgeber

"Sich der Not der Menschen mit Vernunft, organisiertem Handeln und konkreter Hilfeleistung entgegenzustellen, das hat Werthmann dem Caritasverband und jeder karitativen Arbeit in der Kirche ins Stammbuch geschrieben", erklärte Bischof Georg Bätzing in seiner Predigt beim Gottesdienst, der mit der anschließenden Feierstunde live im Internet übertragen wurde.

Caritas-Präsident Peter Neher hält nach dem Gottesdienst einen Festvortrag in der virtuellen Feierstunde. Der Stream ist auf www.dicv-limburg.de zu sehen. Foto: Jochen Reichwein

Sowohl Bätzing als auch der aus Freiburg angereiste Caritas-Präsident Peter Neher würdigten Werthmann als Netzwerker, Sozialpolitiker, Organisator, Publizisten, Redner und mutigen Impulsgeber.

Der Direktor des Cariatsverbandes für die Diözese Limburg, Jörg Klärner, nahm in seiner Begrüßung Bezug auf das Motto des Gottesdienstes "Geht hinaus". Werthmann habe nicht nur andere aufgefordert, hinauszugehen mit dem Mut, sich im Augenblick der Not in den Strudel zu stürzen, sondern er selbst habe genau dies getan und unermüdlich nach Antworten auf soziale Fragen seiner Zeit gesucht. Nichts zuletzt dieses Zeugnis mache "sein Lebenswerk für viele von uns zur persönlichen Lebensaufgabe".

ZAHLEN & FAKTEN 693 082 Menschen arbeiten beruflich in den 25 064 Einrichtungen und Diensten, die der Caritas bundesweit angeschlossen sind. Sie werden von mehreren hunderttausend Ehrenamtlichen und Freiwilligen unterstützt. Hinzu kommen 42 249 Auszubildende und Schüler, 4875 Freiwillige im Sozialen Jahr und 4687 Bundesfreiwilligendienstleistende. Von den beruflichen Mitarbeitern sind 281 953 in der Gesundheitshilfe tätig, 163 902 arbeiten in der Jugendhilfe, 124 498 in der Altenhilfe, 83 118 in der Behindertenhilfe/Psychiatrie, 33 848 bei weiteren sozialen Hilfen und 5763 in der Familienhilfe. Quelle: Caritas.de

Heute engagieren sich insgesamt 1,4 Millionen ehren- und hauptamtlich Mitarbeiter in der Caritas. Dabei stemmen sich die vielen Engagierten gegen Not in jeglicher Hinsicht, auch heute in der Pandemie, so der Bischof von Limburg. Bätzing würdigte Werthmann als "Netzwerker erster Güte", denn er sei es nicht allein gewesen, der den am 9. November 1897 gegründeten "Charitasverband für das katholische Deutschland" zum "Deutschen Caritasverband" entwickelte.

Mit vielen Freunden und Weggefährten, Männern und Frauen der längst emanzipierten Laienbewegung im pfarrlichen und überpfarrlichen Bereich, mit der vielgestaltigen Ordensbewegung des 19. Jahrhunderts und nicht zuletzt mit vielen Bischöfen und Priestern, die damals die Zeichen der Zeit erkannten, habe er dieses große Werk zustande gebracht, für das man heute sehr dankbar sei.

"Nur wenige Personen haben die jüngere Geschichte der katholischen Caritas so geprägt wie Lorenz Werthmann", erklärte Caritas-Präsident Neher in seiner Festrede. Werthmann, im Übrigen der erste Präsident des Caritasverbandes, ging es auch darum, die katholische Caritas politisch wirksam zu machen.

Vor allem aber wollte er die Not der Menschen lindern - mittels einer gut funktionierenden sozialen Infrastruktur. Denn diese sei unabdingbar für gesellschaftliche Teilhabe und Lebenschancen von Menschen und für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, betonte Neher. Die Corona-Pandemie zeige, wie entscheidend eine funktionsfähige soziale Infrastruktur sei.

"Die Aufgabe, diese Infrastruktur zu stärken und neue Lösungen zu entwickeln, ist eine Aufgabe, die Lorenz Werthmann dem Caritasverband sozusagen vererbt hat", erläuterte Neher, zumal die Pandemie ungelöste Probleme der Vergangenheit deutlich offenbare, wie beispielsweise die Frage, wie der Zusammenhang von Herkunft und Bildungserfolg überwunden werden könne. Hier gelte es weiter mutig und anpackend an Lösungen zu arbeiten.

Der Archivar des Diözesancariatsverbandes Limburg, Jan Kanty Fibich, hob in seinem Vortrag unter anderem auf die Beziehung zwischen Werthmanns Heimatbistum Limburg und dem Erzbistum Freiburg, wo Werthmann 34 Jahre wirkte, ab. Mehrfach versuchte wohl das Limburger Domkapitel, Werthmann zurückzuholen. Als er sich Hoffnungen auf eine Stelle in Frankfurt machte, musste am Ende Rom entscheiden.

Hinter der Lebensleistung

ist die Person verblasst

Schlussendlich sei es aber ein Glücksfall für die Caritas gewesen, dass Werthmann in Freiburg blieb, wo Erzbischof Thomas Nörber sein Potenzial erkannte und ihn als "Erzbischöflichen Kommissar für die caritativen Angelegenheiten" von allen anderen Aufgaben freistellte. Denn für diese "Angelegenheiten" glühte er, zitierte Fibich aus damaligen Briefen. Nichtsdestotrotz habe sich Werthmann selbst nie als Schöpfer der Caritas oder "Mister Caritas" verstanden. So sei es nur folgerichtig, dass die Person Werthmann hinter seiner ungeheuren Lebensleistung verblasst sei.