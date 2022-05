Bistum Limburg gestaltet Katholikentag mit

Der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart steht unter dem Leitwort "leben teilen". Das Bistum Limburg ist am Programm beteiligt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

LIMBURG/STUTTGART - Mehrere Tausend Menschen aus ganz Deutschland kommen noch bis Sonntag, 29. Mai, zum 102. Deutschen Katholikentag nach Stuttgart. Dort stehen rund 1500 Veranstaltungen auf dem Programm. Das Bistum Limburg ist unter anderem mit einem eigenen Stand auf der Kirchenmeile vertreten, erklärt Pressesprecher Stephan Schnelle.

Unter dem Leitwort "Mit Dir wird's bunt" gibt es am Stand der Diözese Limburg verschiedene Mitmachaktionen. "Wir greifen mit dem Stand die Haltungen der Kirchenentwicklung auf und wollen wieder der Treffpunkt für die vielen Aktiven aus dem Bistum Limburg und weit darüber hinaus sein", erläutert Schnelle."Passend dazu gibt es eine Hörbar, an der die Besucherinnen und Besucher eine Bibelstelle auf eine neue Art hören können." Aber auch mit einem Spiegelkabinett, das den Perspektivwechsel verdeutlicht, oder mit einem Glücksrad sollen die Interessierten an den Stand gelockt werden.

Zudem gibt es weitere Veranstaltungen von und mit Menschen aus dem Bistum Limburg. Allen voran wird Bischof Georg Bätzing als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg wird an Podiumsdiskussionen teilnehmen und den Abschlussgottesdienst feiern.

Infos zu den Programmpunkten gibt es auf https://

tinyurl.com/k5shhpcx.