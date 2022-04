Bistum Limburg macht Platz für Flüchtlinge

Mehr als 200 Menschen aus der Ukraine können im Bistum Limburg - hier Bischof Georg Bätzing (l.) im Limburger Dom - in Einrichtungen der katholischen Kirche unterkommen. Symbolfoto: F. Schuld/ Bistum Limburg

LIMBURG - Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen aus der Ukraine macht das Bistum Limburg Platz und stellt Immobilien als Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung. Kurzfristig können mehr als 200 Geflüchtete Zuflucht finden, weitere Plätze sind in Planung, teilt das Bistum mit.

Untergebracht und betreut werden die Geflüchteten unter anderem im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod und im Karlsheim Kirchähr. In beiden Gebäuden können jeweils bis zu 20 Personen unterkommen. Erste Geflüchtete sind bereits im Priesterseminar in Limburg angekommen. Hier gibt es im Apartment Platz für bis zu sechs Personen. In der Ketteler-La Roche-Schule in Oberursel können Geflüchtete in elf Einzelapartments beherbergt werden.

"Das ist aber nur der Anfang. Wir arbeiten daran, weitere Immobilien zur Verfügung zu stellen, um den Menschen aus der Ukraine eine sichere Obhut zu bieten", sagt Barbara Reutelsterz. Sie leitet den Koordinierungskreis Ukraine im Bistum Limburg. Wichtig sei für die Geflüchteten, nicht nur ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern auch gut betreut zu werden und Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen oder der Eröffnung eines Bankkontos zu erhalten.

Bei allen Fragen von Unterbringung und Betreuung kooperiert das Bistum nach eignen Angaben sehr eng mit den zuständigen Kommunen und den regionalen Caritasverbänden.