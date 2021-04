Bistum Limburg würdigt Caritas-Gründer Lorenz Werthmann

Lorenz WerthmannArchivfoto: Caritas

LIMBURG-WEILBURG - Vor 100 Jahren ist Lorenz Werthmann gestorben: Sozialreformer, unermüdlicher Streiter für die gute Sache und kluger Visionär. Die Caritas und das Bistum Limburg gedenken am Samstag, 10. April, des Caritas-Gründers Lorenz Werthmann, der aus dem Rheingau stammte.

Zu dessen 100. Todestag feiert Bischof Georg Bätzing zusammen mit Caritas-Präsident Peter Neher einen Gottesdienst in Geisenheim, der Geburtsstadt Werthmanns. Der Gottesdienst am 10. April ist im Livestream ab 11 Uhr sowohl auf der Internetseite des Caritasverbandes für die Diözese Limburg (www.dicv-limburg.de) als auch auf der Seite des Bistums (www.bistumlimburg.de) zu sehen.

Der Tag steht unter dem Motto "Geht hinaus". Es bezieht sich auf ein Zitat Werthmanns, wonach Menschen hinausgehen sollen mit dem Mut, im Augenblick der Not zu handeln. "Das beschreibt gut unseren Auftrag, gerade auch jetzt in Pandemiezeiten: Not sehen und handeln", erklärt Diözesancaritasdirektor Jörg Klärner. "Wir wollen Werthmann würdigen, aber auch die vielen karitativ Engagierten, die Werthmanns Vermächtnis heute ein Gesicht geben."

Im Pontifikalamt werden sechs Engagierte aus der Caritas Einblicke in ihre unterschiedlichen Arbeitsfelder geben. So werden das ehrenamtliche Engagement einer Teamleiterin der Tafel oder das einer Palliativschwester zur Sprache kommen, die gerade unter den Corona-Bedingungen auf die konkrete Not von Menschen antworten.

Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von einer Abordnung des Jugendchores am Rheingauer Dom unter der Leitung von Bezirkskantor Florian Brachtendorf.

Auf der Internetseite www.dicv-limburg.de ist ein Video mit dem Archivar Jan Kanty Fibich zu Lorenz Werthmann zu sehen. Dabei zeichnet Fibich Werthmann als hartnäckigen Reformer, der in vielen Dingen seiner Zeit voraus war.

"Er war natürlich auch Kind seiner Zeit, aber dennoch höchst modern und überzeugter Europäer und Weltbürger", so Fibich. "Er gilt als Gründervater der Caritas, genau genommen aber gibt es die Caritas natürlich so lange, wie es die Kirche gibt - seit 2000 Jahren."