Blasorchester des TV Runkel probt für "Alles auf Anfang"

RUNKEL - Die Konzertvorbereitungen des Blasorchesters des TV Runkel gehen in die probenintensive Phase. Nach zweijähriger coronabedingter Pause verbrachten rund 35 Musiker ein Probewochenende in Kaub am Rhein. Während des dreitätigen Aufenthaltes feilte der musikalischer Leiter Kai Tobisch in Gesamt- und Satzproben mit den motivierten Musikern an den klanglichen Herausforderungen für das bevorstehende Konzert.

Bekannte Melodien

und neue Stücke

Auch die Geselligkeit kam an diesem Wochenende nicht zu kurz. Nach den Proben verbrachten die Teilnehmer die verbliebene Zeit bei guter Stimmung in geselliger Runde.

Auch das Bambino- und Jugendorchester des Blasorchesters war musikalisch aktiv. Im Rahmen eines Probetages in der Stadthalle Runkel bereiteten sich die Nachwuchsmusiker unter der Leitung ihrer Dirigenten auf das bevorstehende Konzert vor. Während der Pausen hatten die Kinder und Jugendlichen Gelegenheit, gemeinsam nach Lust und Laune zu spielen. Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer gesorgt. Nach einem gemeinsamen Abendessen klang der erfolgreiche Probetag mit Kennenlern- und Gruppenspielen aus.

Das Konzert des Blasorchesters des TV Runkel findet am Samstag, 14. Mai unter dem Motto "Alles auf Anfang" in der Stadthalle Runkel statt. Die Konzertbesucher dürfen gespannt sein auf einen unterhaltsamen Abend mit neuen und bekannten Melodien.