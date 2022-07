Bombolo stellt in Weinbacher Kirche aus

Der Künstler Bombolo (Norbert Graubner) stellt bis in den September hinein in der Kirche in Elkerhausen aus. Foto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINBACH-ELKERHAUSEN - Zur Ausstellung "Dialog: Mensch und Natur" mit Bildern und Skulpturen des Künstlers Bombolo (Norbert Graubner) lädt der Kirchenvorstand Elkerhausen in die evangelische Kirche ein: Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 24. Juli, um 15 Uhr statt. Pröbstin Sabine Bertram-Schäfer wird eine Predigt halten, Pfarrer Martin Frölich wird sprechen und der Posaunenchor Gräveneck umrahmt die Veranstaltung musikalisch. Im Anschluss daran gibt es Gitarrenmusik, Kuchen, Kaffee, Würstchen und Getränke. Geöffnet ist die Ausstellung in der Kirche jeweils an den Sonntagen bis inklusive 4. September von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.