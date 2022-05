Böses Ende: Maifeiertag in Eisenbach eskaliert

In Eisenbach kommt es am frühen Morgen des 1. Mai zu einer Auseinandersetzung. Dabei werden auch Flaschen und Pfefferspray benutzt. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

SELTERS-EISENBACH - Böses Ende des Maifeiertages: Am frühen Morgen des 1. Mai war es nach Polizeiangaben in Eisenbach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Eine Gruppe habe dabei Flaschen und Pfefferspray eingesetzt. Die Gruppe der mutmaßlichen Angreifer sei mit einem Auto geflüchtet, habe aber von der Polizei gestoppt werden können. Im Auto fand die Polizei auch Drogen.

Angriff mit Pfefferspray und Flaschen

Gegen 2.30 Uhr war die Polizei in die Straße Am Stotz gerufen worden. Mehrere Streifenwagen sowie der Rettungsdienst wurden entsandt. Vor Ort gestaltete sich die Lage unübersichtlich; mehrere, teils stark alkoholisierte Personen, machten Angaben gegenüber der Polizei. Demnach sei es vor einer Veranstaltungshalle zu einem Streit zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Weitere Besucher hätten diesen schlichten wollen, wurden jedoch, eigenen Angaben zufolge, ebenfalls angegriffen. Hier seien Flaschen und auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen. Mehrere Personen klagten über Reizungen der Augen. Nach Hinweisen, dass ein dunkler Mercedes, mutmaßlich mit mehreren Tätern besetzt, vom Tatort davongefahren sei, wurde nach dem Fahrzeug gefahndet.

In Bad Camberg stoppte eine Streife das gesuchte Fahrzeug in der Jahnstraße. Drei Personen seien dann aus dem noch rollenden Fahrzeug gesprungen und geflüchtet. Insgesamt saßen fünf Menschen in dem Mercedes. Der Fahrer und zwei weitere Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren konnten festgenommen werden. Im Auto fanden die Beamten unter anderem ein Pfefferspray, knapp 1000 Euro Bargeld und Betäubungsmittel. Hinweise auf die flüchtigen Personen liegen vor. Zeugen der Auseinandersetzung in Eisenbach werden gebeten, sich bei der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.