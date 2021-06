Brasilianische und indische Varianten

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Neue Mutationen im Landkreis Limburg-Weilburg: Wie die Kreisverwaltung mitteilt, seien dem Gesundheitsamt neu festgestellte Mutationen - brasilianische und indische Variante - übermittelt worden.

Demnach sei eine Person an der brasilianischen Variante erkrankt. "Die Erkrankung war bereits im Mai", teilt Kreissprecher Jan Kieserg mit. "Das Ergebnis hat das Gesundheitsamt aber erst jetzt erhalten." Zudem seien drei Personen - eine Familie - mit der indischen Variante infiziert.

Währenddessen fällt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter: Sie beträgt im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand von Dienstag, 0 Uhr, 9,9. Die Zahlen, auf die sich die Kreisverwaltung bezieht, stammen vom Robert-Koch-Institut.

Demnach sind 36 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 9197 bestätigte Fälle, genauso viele wie am Vortag. 8877 Personen sind inzwischen genesen, acht mehr als noch einen Tag zuvor. Von den aktuell Infizierten sind 24 Personen von einer Mutation betroffen. Insgesamt wurde bei 2173 Fällen eine Mutation nachgewiesen.

309 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 284 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell acht Corona-Infizierte, drei Personen im Normalpflegebett und fünf im Intensivbett.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 49 871 Menschen die Erstimpfung erhalten, 27 605 die Zweitimpfung. Rund 700 Personen aus dem Landkreis wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft. Nach Angaben des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration wurden zudem 43 863 Impfungen in Hausarztpraxen vorgenommen, unterteilt in 34 171 Erstimpfungen und 9692 Zweitimpfungen.