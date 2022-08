Brechen feiert mit einem "Tag der Urkunde" sein 1250-jähriges Bestehen

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Oberbrechen zieht auf seinem Weg zum Treffpunkt an der Kreuzung am Hydepark vor dem Rathaus der Sonne entgegen. Foto: Peter Ehrlich

BRECHEN - Die erste urkundliche Erwähnung von Niederbrechen und Oberbrechen findet unter dem Namen "Brachina" statt. Im Lorscher Codex ist eine Schenkungsurkunde der fränkischen Adligen Rachilt an das Kloster Lorsch nachgewiesen, die auf den 12. August 722 datiert ist. So hieß es in der Vorankündigung zum "Tag der Urkunde", mit dem das 1250-jährige Bestehen des Orts gefeiert wurde.

Während der Feier wurde mit einer kurzen Spielszene dargestellt, wie der Rest der Welt eher zufällig erstmals von der Existenz der Siedlung "Brachina" erfahren hat. In historischen Kostümen zeigten die Darsteller, wie damals die Schenkungsurkunde an das Kloster Lorsch überreicht worden sein könnte.

Nach einer kurzen Einleitung durch Alexander Fischbach in der Gewandung als Ordensbruder des Klosters Lorsch auf Brecher Platt folgten Fanfarenklänge mit dem Verlesen der Urkunde im Schatten des "Domes des Goldenen Grundes". In der Bergstraße hatten sich dazu viele Besucher versammelt.

Zahlreiche Gäste genossen das Spektakel in Brechen. Große Begeisterung bei den anwesenden Gästen, die das Spektakel sichtlich genossen.

"Kommt alle mit zum Hydepark", lud Alexander Fischbach die Gäste, Herolde und die Edle Rachilt sowie ihr Gefolge dann ein.

Während die Musikabteilung des Turnvereins Niederbrechen aus Richtung des alten Rathauses durch die Gästeschar heranzog, folgte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Oberbrechen, bevor das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Niederbrechen aus Richtung B8 dazustieß und alle drei Orchester sich klangvoll vereinigten.

Martin Höhler hat die Serenade komponiert

Nach einer kurzen Ansprache des Bürgermeisters Frank Groos (parteilos) folgte die "Welturaufführung" der Serenade, der Brachina-Hymne, die der Niederbrecher Martin Höhler eigens zum Jubiläum komponiert hatte. Der junge Musiker zeigte sich sehr zufrieden und dankte den Musikern.

Laura Freimuth führte charmant durch den Abend und nahm die Gäste augenzwinkernd mit von Musikstück zu Musikstück. Bewegt lauschte das Publikum Stücken wie "Highland Cathedral" und begeistert reagierte es spätestens bei "An Tagen wie diesen". Es haben wohl selten im Herzen Niederbrechens, zwischen den beiden Rathäusern und im Hydepark, so viele Musiker gleichzeitig aufgespielt.