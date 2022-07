Brötchen bald ein Luxusgut? Ein Blick nach Limburg-Weilburg

Noch ist die Auswahl in den Bäckereien groß und die Kunden müssen nicht verzichten. Aber das könnte sich in naher Zukunft ändern. Das glaubt zumindest Obermeister Peter Krekel von der Bäcker-Innung. Das sei aber nicht schlimm, da die Menschen in Deutschland in dieser Hinsicht sehr verwöhnt seien. Foto: Mariam Nasiripour