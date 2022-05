Brücke in Dietkirchen soll bald fertig sein

Spätestens am Samstag sollen die Arbeiten in Dietkirchen beendet und die Brücke freigegeben werden. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-DIETKIRCHEN - Ab dem Wochenende 7./8. Mai soll die Brücke in Dietkirchen Radfahrern und Fußgängern wieder zur Verfügung stehen. Das schreibt die Stadt Limburg in einer Pressemitteilung. Der Austausch der beschädigten Planken läge im Zeitplan; spätestens am Samstag würden die Arbeiten abgeschlossen und damit die Sperrung aufgehoben.

Zwei Wochen seien von der aus Holland kommenden Firma für den Austausch der beschädigten Planken angesetzt gewesen. Die Zeit laufe am Wochenende ab und reiche auch aus. Nach Angaben von Martin Uphues, Leiter des Tiefbauamts der Stadt Limburg, wurden im Rahmen der Arbeiten nicht nur die beschädigten Planken ausgetauscht, das Unternehmen habe sich im Rahmen der Kulanz für einen kompletten Austausch der Planken entschieden.

Die Planken auf der Kurt-van-der-Burg-Brücke waren im Rahmen einer umfassenden Sanierung Ende Juni 2016 verlegt worden. Die Stadt habe sich damals ganz bewusst für die GFK-Technologie (glasfaserverstärkter Kunststoff) entschieden, da das Material nicht verrotte, eine dauerhafte Rutschfestigkeit biete und zudem pflegearm sei. Allerdings hätten die Planken recht schnell deutliche Abplatzungen an der Oberfläche im Kantenbereich gezeigt.

Die Schäden an der Verschleißschicht der Deckenplanken traten aufgrund einer fehlerhaften Montage auf - davon sei das Herstellerunternehmen aus den Niederlanden überzeugt. Die Verschleißschicht selbst, das würden unabhängige Stellen wie der TÜV Rheinland belegen, sei von hoher Qualität und für den Einsatz als Brückenplanke geeignet.

Ursprüngliche Montage

war fehlerhaft

Die fehlerhafte Montage mit einem zu geringen Abstand zwischen den einzelnen Planken habe bei Wärme und Hitze mit der entsprechenden Ausdehnung zu den Schäden geführt. Eine Gefährdung durch die Schäden sei zu keiner Zeit aufgetreten.

Die neue Lage Planken weise nun zwischen den einzelnen Elementen einen Abstand auf, sodass es auch bei einer Ausdehnung zu keiner Berührung mehr kommen soll. Nach Angaben des Tiefbauamts trete nach dem Einbau der neuen Dielen wiederum eine vierjährige Gewährleistungszeit in Kraft.