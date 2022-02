Bundesversammlung: Zwei aus Limburg-Weilburg bei Wahl dabei

Im Paul-Löbe-Haus bei der Wahl des Bundespräsidenten: Tobias Eckert (links) und Sebastian Schaub (rechts). Foto: Tobias Eckert.

LIMBURG-WEILBURG - Der neue Bundespräsident heißt wie der alte: Frank-Walter Steinmeier. Zwei Wahlleute, die am Sonntag in der Bundesversammlung an der Wahl des Staatsoberhaupts mitgewirkt haben, sind im Landkreis Limburg-Weilburg politisch aktiv: Der Chef der Grünen in Hessen und Fraktionschef seiner Partei im Limburger Stadtparlament, Sebastian Schaub, und der Vize-Fraktionschef der SPD im Landtag und SPD-Kreisparteichef Tobias Eckert.

Beide haben am Sonntag als "Limburg-Weilburger"gemeinsam im Paul-Löbe-Haus, in dem die Bundesversammlung tagte, auf einem Foto posiert. Neben den Bundestagsabgeordneten sind auch Politiker sowie Prominente von den Landtagen in das Gremium entsandt worden, das nur einmalig zur Wahl des Bundespräsidenten zusammenkommt.