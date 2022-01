Bundeswehr hilft bei der Nachverfolgung

Landrat Michael Köberle (vorne, Mitte) begrüßt gemeinsam mit Florian Stupinsky aus der Kreisverwaltung (l.) und Oberstleutnant Eichert vom Kreisverbindungskommando (r.) die Kameraden der Bundeswehr in Limburg. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG/RHEINBACH - Seit dem 10. Januar läuft der fünfte Einsatz von Bundeswehrkräften im Landkreis Limburg-Weilburg während der Corona-Pandemie. Die zehn Soldaten unterstützen das Gesundheitsamt bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Der Einsatz soll bis 26. Januar dauern, wie der Landkreis mitteilt.

Die Soldatinnen und Soldaten verrichten üblicherweise ihren Dienst in der Tomburg-Kaserne am Standort Rheinbach in der Voreifel. Landrat Michael Köberle (CDU), der die zehn Bundeswehrkräfte im Kreishaus in Limburg begrüßte, und der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer bedankten sich für das Engagement und unterstrichen erneut die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr, dessen Vertreter auch regelmäßig an den Sitzungen des Katastrophenschutz-Verwaltungsstabes der Kreisverwaltung teilnehmen. Somit wurde der Hilfeleistungsantrag des Landkreises Limburg-Weilburg auch diesmal wieder zügig umgesetzt.