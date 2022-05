Bunte Saat an den Schulen in Limburg-Weilburg geht auf

Mit Unterstützung des Kreisbauernverbandes sind im Landkreis im Frühjahr 2019 insgesamt 5600 Quadratmeter Blühwiesen angelegt worden. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises Limburg-Weilburg bewirtschaftet sieben Blühwiesen an Schulen des Kreises mit einer Gesamtfläche von rund 6285 Quadratmetern sowie zwei extensive Wiesenflächen mit etwa 7600 Quadratmetern. Das geht aus einer Antwort von Landrat Michael Köberle (CDU) auf eine Anfrage der Fraktion der Grünen in der Sitzung des Kreistages in der Sporthalle in Merenberg hervor.

Wie der Landrat weiter ausführte, seien die Möglichkeiten an 14 Schulen geprüft worden. Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde seien die Flächen sowie das Saatgut festgelegt worden. Das Saatgut habe der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft bereitgestellt. Mit Unterstützung des Kreisbauernverbandes seien im Frühjahr 2019 insgesamt 5600 Quadratmeter Blühwiesen angelegt worden.

Im Frühjahr 2021

die Flächen neu bestellt

In den Sommermonaten 2019 und 2020 mit langen Trockenperioden habe sich das Saatgut teilweise nicht voll entwickeln können. Daher habe der Eigenbetrieb mit Personal der Kreisgärtnerei im Frühjahr 2021 die Flächen neu bestellt. Er unterhalte sie auch. Der Vorteil sei der Einsatz von Maschinen mit geringeren Abmessungen im Vergleich zu den Maschinen der Landwirte. Die jeweiligen Schulgrundstücke seien teilweise beengte Wiesenflächen mit Hanglage.

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft habe bisher keine negativen Rückmeldungen der Schulen oder Anwohner erhalten.

Unabhängig davon habe der Kreisbauernverband im Jahr 2021 noch etwa 150 Hektar Blühflächen oder Blühstreifen geschaffen, davon 53 Hektar einjährig und 97 Hektar mehrjährig. Zusätzlich wurden insektenfreundliche Kulturpflanzen auf einer Fläche von 125 Hektar mit jährlicher Einsaat von Blühmischungen angebaut.