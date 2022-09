Bürger sammeln in Limburg Müll ein

Mit Greifzangen und großen Tüten gegen den Müll auf den Straßen: Darum geht es am 17. September beim "Cleanup Day" auch in Limburg. Foto: M. Falk/Bistum Limburg

LIMBURG - Mit Zangen und großen Mülltüten können Menschen am Samstag, 17. September, im Rahmen des Limburger Kreuzfestes dafür sorgen, dass ihre Stadt sauberer wird. Jener Samstag ist der "World Cleanup Day". Hierbei handelt es sich um eine internationale Bewegung mit dem Ziel, Städte, Flüsse, Straßen, Parks und Meere von Müll zu befreien. Der Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) der Diözese Limburg und die Abteilung Weltkirche laden zum Aufräumen in die Domstadt ein.

Ab 10 Uhr wird auf dem Bischofplatz in Limburg die Ausrüstung an die Freiwilligen verteilt. An einem Informationsstand klären Engagierte zudem über Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeit auf. Auch der Limburger Bischof Georg Bätzing und Bürgermeister Marius Hahn werden teilnehmen. Die Stadt Limburg hat sich bereit erklärt, den gesammelten Müll fachgerecht zu entsorgen.

Der World Cleanup Day ist eine Massenbewegung, die im Jahr 2008 in Estland begann, als sich in nur fünf Stunden 50000 Menschen zusammengeschlossen haben, um das ganze Land aufzuräumen. Seitdem hat sich diese Idee um die Welt verbreitet. Bisher sind 115 Länder und mehr als 16 Millionen Menschen der Bewegung beigetreten, um die Welt sauberer zu machen.

Wer beim Cleanup Day in Limburg teilnehmen möchte, kann sich über das das Internet unter cleanupday.bistumlimburg.de anmelden. Dort gibt es auch Informationen, wie man selbst einen Cleanup Day in der eigenen Stadt oder Pfarrei organisieren kann.

Hintergrund Kreuzfest: Im Bistum Limburg findet vom 15. bis zum 18. September das Kreuzfest statt. Das Bistum feiert dies bereits seit 1959. Im Zentrum steht dabei die Verehrung der kostbaren Kreuzreliquie. Die Festtage stehen unter dem Motto "Mit dir wird's bunt!".

Informationen zu Konzerten, Programm und Hintergründen gibt es unter kreuzfest.bistumlimburg.de.