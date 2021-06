"Café Malta" öffnet wieder für Demenzkranke

Auch Sitztanz gehört zum Angebot des "Café Malta" für Demenzerkrankte des Malteser Hilfsdienstes. Foto: Katharina Eckhardt

LIMBURG-WEILBURG - Menschen mit Demenz brauchen Sozialkontakte, ihre Angehörigen wenigstens hin und wieder Zeit für sich selbst. Deshalb öffnet der Malteser Hilfsdienst in seinen Räumen in der Limburger Innenstadt, Frankfurter Straße 9, einmal in der Woche das "Café Malta" - eine Betreuungsgruppe, in der Erkrankte für einige Stunden je nach Kompetenzen und Tagesform spielen, gemeinsam singen oder plaudern können.

Pandemiebedingt musste das Angebot im vergangenen Jahr eingestellt werden. Jetzt ist Dorothée Novian, seit April Koordinatorin der Demenzdienste bei den Maltesern im Bistum Limburg, optimistisch das Betreuungsangebot im Juli wieder öffnen zu können.

"Einen demenzkranken Menschen zu pflegen, ist eine große Herausforderung. Der Erkrankte benötigt rund um die Uhr Aufmerksamkeit. Zeit für sich selbst bleibt pflegenden Angehörigen wenig", sagt Novian. "Für die Betroffenen ist das 'Café Malta' eine Gelegenheit, mit anderen Betroffenen zusammenzukommen und gemeinsam mit unseren geschulten Helferinnen und Helfern individuelle Angebote zur Aktivierung und Beschäftigung zu erleben", sagt Novian. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Spaziergänge, Gespräche, Sitztanz, (Vor-) Lesen, Rätseln und vieles mehr.

Ehrenamtliche sind

eine große Hilfe

Angehörigen verschaffe dies für einige Stunden eine Auszeit - "Freiraum für persönliche Termine, Behördengänge oder andere Dinge, die sonst nicht möglich sind und die guttun". Dorothée Novian sieht ihre Aufgabenschwerpunkte als Standortkoordinatorin für Demenzdienste auf Diözesanebene vor allem in der Unterstützung und Beratung von Angehörigen und in der Koordination und Betreuung der ehrenamtlichen Demenzbegleiter.

Die 43-Jährige verfügt als ausgebildete Krankenschwester und Diplom-Pflegewirtin nicht nur über das notwendige Know-how, sondern hat vor allem fundierte Erfahrungen in den Bereichen Altenpflege, Beratung und Schulung. Zuletzt war sie als stellvertretende Schulleitung an einer Pflegeschule tätig.

"Die Feststellung einer Demenzerkrankung eines Angehörigen kann für Kinder und Verwandte ein Schock sein", weiß sie. "Wir Malteser bieten Betroffenen neben Beratungen zu abrechenbaren Entlastungsleistungen und Pflegeschulungen einen stundenweisen häuslichen Entlastungsdienst an." Dabei unterstützen ehrenamtlich Helfende tatkräftig, die gut auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Novian ergänzt: "Ich freue mich, dass wir nach langer Zeit endlich wieder ein Angebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen machen können, denn nicht nur wir als Hilfsorganisation mussten unser Angebot reduzieren, sondern auch viele Ehrenamtliche mussten in den vergangenen Monaten Sozialkontakte meiden."