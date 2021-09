Causa "Impfdrängler": Ausschuss nimmt Arbeit auf

Am 5. Oktober nimmt ein Akteneinsichtsausschuss die Unterlagen zur Corona-Impfung von Landrat Michael Köberle und anderer Mitglieder des Krisenstabs unter die Lupe. Archivfoto: Mika Beuster

LIMBURG-WEILBURG - Wegen der Corona-Impfung des Landrats und anderer Mitglieder des Krisenstabs im Kreis Limburg-Weilburg Anfang des Jahres hatte die FDP-Fraktion einen Ausschuss zur Akteneinsicht beantragt. Vorangegangen waren engagierte Debatten im Kreistag zu den Modalitäten. Nun startet der Ausschuss seine Arbeit.

Am 5. Oktober wird er in der Sporthalle Merenberg, In der Hembach, ab 18 Uhr seine Arbeit aufnehmen. Die Sitzung ist öffentlich - um eine Anmeldung unter Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer bittet die Kreisverwaltung per E-Mail an die Adresse kreisorgane@limburg-weilburg.de bis spätestens 1. Oktober. Kreistagsvorsitzender Joachim Veyhelmann hatte den Termin in der jüngsten Sitzung verkündet.

Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Ausschusses steht die Wahl eines Vorsitzenden. Dann werden die Mitglieder entscheiden müssen, wie sie die Arbeit angehen wollen.