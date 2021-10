CDA-Kreisvorsitzender Sterzenbach kritisiert Zustand der CDU

Das ist der Kreisvorstand der CDA (v. l.): Michael Baldus, Günter Foth, Helmut Sterzenbach und Albrecht Kauschat mit dem Geehrten Raphael Grohganz. Foto: CDA Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Helmut Sterzenbach, Kreisvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) Limburg-Weilburg der CDU, hat in der jüngsten Hauptversammlung seiner Organisation in Mensfelden scharfe Kritik am aktuellen Zustand der CDU geübt.

Wer nur 24,1 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinige, der solle sich in Demut wiegen und seinen eigenen Laden aufräumen. "Wir als Union sollten die Füße stillhalten, die Zeit nutzen und dann bereit sein, wenn die Koalitionäre der Ampel versagen", so Sterzenbach. Die CDU-Sozialausschüsse sollten sich starkmachen für ordentliche Löhne und Renten, von denen die Menschen auch leben könnten. Kinderarmut und Altersarmut müssten bekämpft werden. Pflege müsse weiter ausgebaut werden. "Wir brauchen eine Wertschätzung und hohe Anerkennung für sozialrelevante Berufe", fordert der CDA-Kreischef.

Sterzenbach hat nach eigenen Angaben während seiner langen Krankenhauszeit gesehen, dass das Pflegepersonal völlig überfordert werde. Zu dem Stress komme ein extrem hohes Anspruchsdenken der Patienten, denen nichts schnell genug gehen könne. Das gelte genauso für Altenheime. Menschen in sozialen Berufen gehe es weniger um die Höhe der Bezahlung, als um Anerkennung ihres Engagements. Dennoch könne es nicht sein, dass Betroffene Angst haben müssten, später nicht von ihrer Rente leben zu können.

"Wir brauchten auch wieder ein Gehör für die Sorgen und Nöte der Bürger." Der Mensch müsse wieder im Mittelpunkt stehen, fordert er. Helmut Sterzenbach glaubt: "Wir müssen wieder einen größeren Blick auf das Soziale in unserer Gesellschaft richten, die einzelnen Leistungsträger in unserer Gesellschaft gerecht zusammenführen."

Kein Zurück in

die 1980-er-Jahre

Nur so könnten wieder Wahlen aus der Mitte der Gesellschaft heraus gewonnen werden. Ein Zurück in die 1980-er-Jahre könne es nicht geben.

Helmut Sterzenbach bleibt Kreisvorsitzender der CDA Limburg-Weilburg. Der Limburger wurde wiedergewählt. Sein Stellvertreter bleibt Michael Baldus (Bad Camberg). Zu Beisitzern gewählt wurden Günter Foth (Hünfelden), Nils Hofmann (Waldbrunn), Albrecht Kauschat (Limburg) und Matthias Schmidt (Elz).

Der Hadamarer Grohganz wurde für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.