CDA Limburg-Weilburg wirbt für 1.-Mai-Aktionen

Helmut Sterzenbach ist Kreisvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft im Kreisverband Limburg-Weilburg. Foto: Helmut Sterzenbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) Limburg-Weilburg ruft auf zur Beteiligung an Aktionen zum Tag der Arbeit, am 1. Mai.

"Arbeit ohne Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer funktioniert nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass am 1. Mai Menschen für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren.", sagt CDA-Kreisvorsitzender Helmut Sterzenbach in einer Pressemitteilung. "Wir kämpfen für eine Zukunft, von der nicht nur einige profitieren, sondern alle." Sei es bei der steigenden Inflation, der Digitalisierung oder der Transformation der Industrie.

Für mehr Sicherheit

in Krisenzeiten

Die Menschen bräuchen Sicherheit, gerade in Krisenzeiten und in Zeiten des Wandels. "Daher setzen wir uns für eine gute Qualifizierung der Beschäftigten ein, für eine nachhaltige Wirtschaft und eine Stärkung der Sozialpartnerschaft", ergänzt er.