CDU und SPD in Limburg schließen Vereinbarung

Unter anderem vor dem Bahnhof in Limburg wollen CDU und SPD laut ihrer Kooperationsvereinbarung für mehr Polizeipräsenz sorgen.

LIMBURG - CDU und SPD in der Stadtverordnetenversammlung Limburg haben eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.

"Wir laden alle Bürger ein, sich aktiv in die Weiterentwicklung unserer Heimat einzubringen und sorgen dafür, dass sich Limburg auch in unsicheren Zeiten positiv weiterentwickeln kann", betonten die Fraktionsvorsitzenden Christopher Dietz (CDU) und Peter Rompf (SPD) anlässlich der Veröffentlichung der zwölf Seiten umfassenden Vereinbarung. Dafür brauche es eine verlässliche und stabile Stadtpolitik. Mit der jetzt abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen CDU- und SPD-Fraktion in der Limburger Stadtverordnetenversammlung werde das sichergestellt. Die Vereinbarung beinhalte "Meilensteine für die Weiterentwicklung der Stadt" - und ermögliche es beiden Fraktionen, ihre politische Identität einzubringen sowie gemeinsam festgelegte Ziele bis 2026 aktiv anzugehen.

"Angsträume" durch Lichtkonzepte abbauen

In zehn Rubriken zeige der Plan auf, welche Richtung die politische Mehrheit in den kommenden Monaten und Jahren einschlagen möchte. So spiele der ÖPNV neben dem Masterplan Mobilität in der Kategorie Verkehr eine zentrale Rolle. Wichtig sei es, auch die Radwegeverbindungen in der Stadt und in die umliegenden Städte und Gemeinden auszubauen, betont der SPD-Fraktionsvorsitzende. Wichtiges Thema sei auch die Sicherheit, wo man "Angsträume" etwa durch Beleuchtungskonzepte abbauen oder für mehr Polizeipräsenz sorgen wolle.

Zwei Kategorien beschäftigen sich mit der Entwicklung Limburgs und der Stadtteile. Ziel sei es unter anderem, bezahlbaren Wohnraum in Limburg zu erhalten und neuen Wohnraum zu schaffen. Dabei würden neue Wohngebiete für alle Stadtteile angestrebt, sofern diese vom Ortsbeirat gewünscht seien, so der CDU-Fraktionsvorsitzende.

"Als SPD ist es uns ein wichtiges Anliegen, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zu bekommen, die den städtischen Wohnungsbestand besser verwaltet und neuen Wohnraum schafft, um bezahlbaren Wohnraum in Limburg zu erhalten und auszubauen", so Rompf.

Weitere Themen in dem Papier seien die Ansiedlung von Unternehmen, eine Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, Ausbau der Kinderbetreuung, die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments, Glasfaseranbindung oder die Aufwertung des Lahnufers.

Unternehmen ansiedeln

und Wohnraum schaffen

"Wir wollen als SPD, dass die Stadt Limburg bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Dafür benötigen wir ein umfangreiches Klima- und Energiepaket mit einer Vielzahl von großen und kleinen Maßnahmen", betont der SPD-Fraktionsvorsitzende. "Mit dem Kooperationspapier haben wir ein gemeinsames, sehr ambitioniertes Arbeitspapier formuliert, an dem wir in den nächsten Jahren unsere politische Arbeit für Limburg und die Stadtteile orientieren wollen. Nicht zufällig haben wir die Vereinbarung unter den Titel 'Verantwortung für Limburg' gestellt. Doch Verantwortung wird auch andernorts übernommen", machen die Fraktionsvorsitzenden deutlich.

Deswegen freue man sich über jede Form des gesellschaftlichen Engagements, das die Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung unterstützt. Rompf und Dietz: "Insofern verstehen wir die Vereinbarung auch als eine Einladung an alle Bürger, sich in die Kommunalpolitik einzubringen."