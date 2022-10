Christian Wendel will in den Landtag

Christian Wendel freut sich über das einstimmige Votum der CDU-Kreisdelegierten. Foto: Anken Bohnhorst

LIMBURG-WEILBURG - Mehr Zusammenhalt geht nicht. 94 von 94 Stimmen erhält Christian Wendel, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Limburg und der CDU-Kreistagsfraktion, von den Wahlkreisdelegierten im Bürgerhaus von Frickhofen. Vertreter aus acht Verbänden sind erschienen, um den Nachfolger von Joachim Veyhelmann zu wählen. Veyhelmann tritt nach zwei Amtszeiten nicht erneut an. Er habe den Zeitpunkt für seinen Abschied aus der Landespolitik selbst gewählt, sagt der 69-jährige Veyhelmann. Dieser Zeitpunkt sei die Landtagswahl. Mit Christian Wendel, der bei den zwei zurückliegenden Wahlen bereits sein Ersatzkandidat war, stehe jetzt ein Nachfolger "mit hoher Kompetenz" bereit.

Die betont auch Alt-Landrat Manfred Michel, als er den Kandidaten vorstellt. Als Bankkaufmann und Betriebswirt beweise der in Offheim lebende Wendel, "dass er mit Geld umgehen kann, und das ist für die Politik von heute sehr wichtig". Auch parteipolitisch habe er immer bewiesen, dass er "bereit ist, Verantwortung zu übernehmen". Seine Ämter im Orts- und Stadtverband, im Bezirksvorstand, in der Kreistagsfraktion und in der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes belegten dies. "Er kann mit den Menschen, er hört zu, und er kann moderieren", sagt Michel. Und auch als Privatmann sei er ein Vorbild: "Er hat gebaut, einen Baum gepflanzt - und er strebt die Ehe an."

Christian Wendel sagt, dass er von der Position des Stellvertreters in die erste Reihe aufrücke, erfülle ihn mit großer Dankbarkeit. Die Fußstapfen von Joachim Veyhelmann seien groß. Dennoch: "Es ist mir ein Herzensanliegen, etwas für unsere Heimat zu tun und meinen Beitrag zu leisten für die Menschen in der Region." Drei Themenbereiche stellt er heraus: Bildung, Digitalisierung und die Solidität der öffentlichen Haushalte. Hier gehe es um Generationengerechtigkeit, die gemeinsam erreicht werden muss. "Ich bin ein Teamplayer und weiß, dass nachhaltiger Erfolg immer ein Mannschaftserfolg ist", sagt Wendel. Er trete an, um voranzugehen und "viele andere mitzunehmen". Das bedeute jedoch nicht, dass alle Anliegen erfüllt werden könnten. Aber "alle, die sich an mich wenden, erhalten Aufmerksamkeit." Der Landkreis Limburg-Weilburg genieße einen guten Ruf in Wiesbaden, die CDU sei mit Landrat Michael Köberle, den Landtagsabgeordneten Joachim Veyhelmann und Andreas Hofmeister, mit dem aus Limburg stammenden Justizminister Roman Poseck, dem Regierungspräsidenten Christoph Ullrich und dem Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch "herausragend aufgestellt". Diese Position wolle er ausbauen, sagt Wendel.

Wendels Ersatzkandidatin wird Sonja Peichl, die von ihrem Parteifreund und Fraktionskollegen aus der Elzer Gemeindevertretung Matthias Schmidt vorgeschlagen wird. "Meine Schultern sind breit", erklärt die 48-jährige Geschäftsführerin der Caritasstiftung im Bistum Limburg. Und weiter: "Eine starke Frau an der Seite zu haben ist nicht nur in der Ehe das beste, das einem Mann passieren kann." Sie traue sich das Amt zu - auch wenn sie von der Position der Ersatzkandidatin aufrücken und die Aufgabe vollständig übernehmen solle. Sonja Peichl wird mit 88 Prozent der Stimmen gewählt.