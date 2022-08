Christine Zips führt Kreis Frauen Union in Limburg-Weilburg

Den Kreisvorstand der Frauen Union bilden (v.r.): Christine Zips, Gabriele Kramp, Birgid Eisenbach, Diana Rempis, Gislinde Hohlwein, Elke Baccari, Lisa Balmert, Regine Eschenweck, Simone Karl, Natalia Riffel und Inge Drossard-Gintner. Es fehlen Aileen Nickel, Rosemarie Bock, Anja Greff, Marianne Ax-Vorndran und Marion Kral. Foto: FU Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Ihren neuen Vorstand hat die Frauen Union Limburg-Weilburg in ihrer Jahreshauptversammlung gewählt. Nach der Corona-Pause nutzten viele CDU-Damen die Gelegenheit, sich über die Politik und aktuelle Themen wie den Angriffskrieg auf die Ukraine und die Pandemie sowie die damit verbundenen Herausforderungen auszutauschen.

"Geballte Fachkompetenz

und Erfahrung" im Vorstand

Trotz der Pandemie sei es der Frauen Union gelungen ihre politische Arbeit kreisweit fortzusetzen. Die verschiedenen digitalen Veranstaltungen und Fachgespräche und ein sehr ambitioniertes Kommunalwahlprogramm seien erfolgreich gemeinsam umgesetzt worden, teilt Vorsitzende Christine Zips mit. Sie wurde bei den Vorstandswahlen einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Einige Positionen wurden neu besetzt.

"Im Vorstand ist geballte Fachkompetenz und viel Erfahrung vertreten, sei es Wirtschaft, Digitalisierung, Bildung oder Gesundheit", sagte Christine Zips.

"Jetzt wollen wir unsere politische Agenda mit fachlich und sachlich relevanten Themen gemeinsam mit unserer Partei und anderen Vereinigungen weiter erarbeiten und in die Praxis umsetzen. Kreisweit haben wir sehr viele Frauen, die bei der CDU für ihre Städte und Gemeinden politisch aktiv sind und verantwortungsvolle Funktionen innehaben", so Zips.

Politik brauche Kompetenz und Mut, um Verantwortung zu tragen, Verhandlungsgeschick und Klarheit für die Gesellschaft. Nur so könne man die Menschen erreichen. "Wir haben in unseren Reihen viele Frauen, die ein Vorbild für Ehrenamt und Kommunalpolitik sind. Sie sind für uns Inspiration und Motivation zugleich. Wir können gar nicht genug Danke sagen", so Christine Zips.

Wahlen: Christine Zips, Vorsitzende, Elke Baccari, stellvertretende Vorsitzende, Natalia Riffel, Schriftführerin, Lisa Balmert, Mitgliederbeauftragte, Beisitzerinnen: Aileen Nickel, Diana Rempis, Rosemarie Bock, Regine Eschenweck, Anja Greff, Simone Karl, Birgid Eisenbach, Marianne Ax-Vorndran, Gabriele Kramp, Gislinde Hohlwein, Ingeborg Drossard-Gintner, Marion Kral. Christine Zips bedankte sich im Namen des Vorstandes mit einem Blumenstrauß bei den ausgeschiedenen Frauen.