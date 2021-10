Container rutscht ab: 58-Jähriger tot

Am Montag ist es in Limburg-Eschhofen zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

LIMBURG-ESCHHOFEN - Am Montagmorgen ist es in Eschhofen zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 58-Jähriger führte nach ersten Ermittlungen gegen 9 Uhr auf einem Firmengelände in der Dietkirchener Straße Arbeiten unter einem Container durch. Der Container sei dazu angehoben worden, berichtete ein Sprecher der Limburger Polizei. Während der Arbeiten löste sich der Container und rutschte auf den 58-Jährigen. Dieser wurde tödlich verletzt.

Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Spezialisten gehen derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des Opfers.

