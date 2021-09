Corona hilft Feuerwehren in Limburg-Weilburg

Wenn es an einem Wochentag tagsüber brennt, so wie hier im vergangenen Jahr in der Elkerhäuser Straße in Weinbach, dann ist es für Feuerwehren nicht leicht, schnell genügend Einsatzkräfte vor Ort zu haben. Der coronabedingte Anstieg von zu Hause arbeitenden Feuerwehrleuten entspannt die Lage deutlich. Archivfoto: Mathias Krämer