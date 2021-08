Corona-Impfzentrum: Ende und Neubeginn in Limburg

Geschafft! Leoni Leinweber und ihre Mutter freuen sich. Die 13-Jährige aus Dillhausen hat am Donnerstag im Impfzentrum in Limburg ihre Erstimpfung mit dem Serum von Biontech bekommen. Am 30. September wird das Zentrum in der Senefelderstraße geschlossen. Foto: Jürgen Vetter